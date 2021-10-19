Надаль: стараюсь не думать о своём возрасте, но определённо не боюсь жизни без тенниса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о возможном завершении карьеры из-за возраста.

«В данный момент ничего не могу предсказать. Стараюсь не думать о своём возрасте. Но если не буду чувствовать себя свежим и физически, и морально, то уйду на пенсию. Интересно, сколько времени пройдёт до того, как это случится. Долго играть в теннис, безусловно, приятно. Я должен поблагодарить за это теннисный корт.

Но я определённо не боюсь жизни без тенниса. Останусь работать в спортивной индустрии. У меня есть академия, которая будет поддерживать во мне любовь к теннису. Мне нравится помогать молодым игрокам расти. Также буду больше времени уделять своему фонду, который поддерживает детей из малообеспеченных семей», — приводит слова Надаля Number Web.