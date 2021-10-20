Маррей и Тиафо провели в Антверпене самый длительный матч ATP-тура в 2021 году

Британец Энди Маррей и американец Фрэнсис Тиафо выдали на старте соревнований в Антверпене (Бельгия) самый длительный матч АТР-тура в текущем сезоне. Встреча продлилась 3 часа 46 минут и завершилась победой двукратного олимпийского чемпиона из Шотландии — 7:6 (7:2), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8).
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Маррею удалось выполнить 21 подачу навылет и уйти с двух матчболов. Следующим соперником Маррея станет представитель Аргентины, вторая ракетка соревнований Диего Шварцман.
Напомним, в настоящее время 34-летний британец является 172-й ракеткой мира. Шварцман — 13-й номер рейтинга ATP.
Призовой фонд соревнований в Антверпене составил более € 508 тыс. Действующим обладателем титула является француз Уго Умбер. В финале прошлогоднего турнира он оказался сильнее австралийца Алекса де Минора.
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