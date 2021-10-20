Маррей — об участии в самом длительном матче 2021 года: я слишком стар для этого

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал тот факт, что его матч с американцем Фрэнсисом Тиафо на старте турнира в Антверпене стал самой длительной игрой АТР-тура в 2021 году. Теннисисты провели на корте 3 часа и 46 минут.



«Кажется, у меня ещё не было в карьере трёхсетового матча, который завершался бы на трёх тай-брейках. И, кажется, это самая длительная игра в моей жизни. Я реально устал.



Нравятся ли мне такие затяжные матчи? Нет, я слишком стар для этого. В целом ничего не имею против длинных игр, но сегодня уже был перебор», — заявил Маррей в послематчевом интервью.



Следующим соперником Маррея станет представитель Аргентины, вторая ракетка соревнований Диего Шварцман. Маррей является 172-м номером рейтинга АТР, Шварцман — 13-м.