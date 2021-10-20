Маррей — об участии в самом длительном матче 2021 года: я слишком стар для этого
Поделиться
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал тот факт, что его матч с американцем Фрэнсисом Тиафо на старте турнира в Антверпене стал самой длительной игрой АТР-тура в 2021 году. Теннисисты провели на корте 3 часа и 46 минут.
«Кажется, у меня ещё не было в карьере трёхсетового матча, который завершался бы на трёх тай-брейках. И, кажется, это самая длительная игра в моей жизни. Я реально устал.
Нравятся ли мне такие затяжные матчи? Нет, я слишком стар для этого. В целом ничего не имею против длинных игр, но сегодня уже был перебор», — заявил Маррей в послематчевом интервью.
Следующим соперником Маррея станет представитель Аргентины, вторая ракетка соревнований Диего Шварцман. Маррей является 172-м номером рейтинга АТР, Шварцман — 13-м.
Комментарии
- 20 октября 2021
-
01:04
-
00:47
-
00:07
- 19 октября 2021
-
23:52
-
23:40
-
23:33
-
23:11
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
20:31
-
20:01
-
19:46
-
19:18
-
18:35
-
18:13
-
17:45
-
17:26
-
17:24
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:34
-
16:07
-
15:25
-
15:04
-
14:13
-
13:55
-
13:43
-
13:12
-
13:07
-
12:23
-
11:22
Партнерский контент