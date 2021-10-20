На Australian Open допустят только дважды привитых теннисистов

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук заявил, что страна не пустит на свою территорию игроков, которые не пройдут двойную вакцинацию.

«Наш медицинский совет решил, что после того, как мы откроем границы, все, кто захочет приехать в Австралию, должны будут пройти двойную вакцинацию», — приводит слова Хоука журналист Адам Эддикотт в своём «твиттере».

Напомним, организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, вели переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов.

Ранее сообщалось о том, что в ATP привита только половина теннисистов, а в WTA – 60% теннисисток.

Квалификация же на Australian Open планируется на 24 декабря на Ближнем Востоке.