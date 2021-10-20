Халеп — о победе в матче с Потаповой: мне очень помогла подача

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу в матче с россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге ВТБ Кубка Кремля, который проходит в Москве с 18 по 24 октября. Напомним, встреча продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

«Это был сложный матч, с Анастасией всегда тяжело играть, в Австралии у нас был упорный поединок, она — очень сильная, отвечала на все мои удары, мне было непросто. Но сегодня я сохранила уверенность до последнего мяча, и ещё мне очень помогла подача. Да, я выиграла здесь титул восемь лет назад. Но сейчас мне сложно думать о титуле, ведь я мало играла в этом году, у меня была травма. Я просто рада выступать перед московской публикой и надеюсь пройти здесь по сетке далеко, — приводит слова румынки официальный сайт соревнований.