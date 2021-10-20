Гарбинье Мугуруса прокомментировала выход в четвертьфинал Кубка Кремля

Победительница двух турниров «Большого шлема», испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу во втором круге турнира ВТБ Кубок Кремля. Ранее Мугуруса стала первой четвертьфиналисткой Кубка Кремля, в матче второго круга она переиграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 45 минут.
«Я просто счастлива, что выиграла свой первый матч в Москве. Я хорошо подавала, продолжала атаковать, в нужный момент сделала брейк, поэтому всё получилось», — приводит слова Мугурусы пресс-служба Кубка Кремля.
На счету Гарбинье Мугурусы три эйса, она допустила три двойные ошибки, реализовав семь брейк-пойнтов из 18. Тереза Мартинцова трижды подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, процент реализации брейк-пойнтов — 36% (5 из 14).
- 20 октября 2021
-
15:06
-
14:31
-
13:20
-
12:48
-
12:14
-
11:19
-
11:18
-
11:08
-
10:15
-
09:49
-
09:42
-
09:10
-
08:39
-
01:04
-
00:47
-
00:07
- 19 октября 2021
-
23:52
-
23:40
-
23:33
-
23:11
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
20:31
-
20:01
-
19:46
-
19:18
-
18:35
-
18:13
-
17:45
-
17:26
-
17:24
-
16:50