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Гарбинье Мугуруса прокомментировала выход в четвертьфинал Кубка Кремля

Гарбинье Мугуруса прокомментировала выход в четвертьфинал Кубка Кремля
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Победительница двух турниров «Большого шлема», испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу во втором круге турнира ВТБ Кубок Кремля. Ранее Мугуруса стала первой четвертьфиналисткой Кубка Кремля, в матче второго круга она переиграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 45 минут.

«Я просто счастлива, что выиграла свой первый матч в Москве. Я хорошо подавала, продолжала атаковать, в нужный момент сделала брейк, поэтому всё получилось», — приводит слова Мугурусы пресс-служба Кубка Кремля.

На счету Гарбинье Мугурусы три эйса, она допустила три двойные ошибки, реализовав семь брейк-пойнтов из 18. Тереза Мартинцова трижды подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, процент реализации брейк-пойнтов — 36% (5 из 14).

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