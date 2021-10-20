Гарбинье Мугуруса прокомментировала выход в четвертьфинал Кубка Кремля

Победительница двух турниров «Большого шлема», испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу во втором круге турнира ВТБ Кубок Кремля. Ранее Мугуруса стала первой четвертьфиналисткой Кубка Кремля, в матче второго круга она переиграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 45 минут.

«Я просто счастлива, что выиграла свой первый матч в Москве. Я хорошо подавала, продолжала атаковать, в нужный момент сделала брейк, поэтому всё получилось», — приводит слова Мугурусы пресс-служба Кубка Кремля.

На счету Гарбинье Мугурусы три эйса, она допустила три двойные ошибки, реализовав семь брейк-пойнтов из 18. Тереза Мартинцова трижды подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, процент реализации брейк-пойнтов — 36% (5 из 14).