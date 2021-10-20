Варвара Грачёва не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Тенерифе

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Тенерифе (Испания), который продлится до 24 октября.

В матче второго круга Грачёва в двух сетах проиграла представительнице США Энн Ли со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Грачёва 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Ли — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Американка выиграла 59% очков на первой подаче Грачёвой.

Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Ранее украинка Элина Свитолина, возглавившая посев соревнований, проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 7:5, 3:6, 2:6.