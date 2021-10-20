Зверев поздравил Рублёва с днём рождения, опубликовав совместные фото с Андреем в юности

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев поздравил российского теннисиста Андрея Рублёва с 24-летием, опубликовав в «Инстаграме» совместные фотографии с россиянином в юности.
«Как всё начиналось и к чему пришло. С днём рождения, мой брат», — подписал фотографии Зверев.
Фото: https://instagram.com/alexzverev123?utm_medium=copy_link
Ранее теннисисты признавались, что являются близкими друзьями с детства.
Фото: https://instagram.com/alexzverev123?utm_medium=copy_link
Рублёв является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, победителем 10 турниров ATP, обладателем Кубка ATP в составе сборной России, а также финалистом Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года.
24-летний Зверев – олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, финалист US Open – 2020, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии – 2020 и «Ролан Гаррос» – 2021, победитель 17 турниров на уровне ATP.
- 20 октября 2021
-
18:05
-
18:00
-
17:25
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
15:06
-
14:31
-
13:20
-
12:48
-
12:14
-
11:19
-
11:18
-
11:08
-
10:15
-
09:49
-
09:42
-
09:10
-
08:39
-
01:04
-
00:47
-
00:07
- 19 октября 2021
-
23:52
-
23:40
-
23:33
-
23:11
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
20:31
-
20:01
-
19:46