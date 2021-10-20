Зверев поздравил Рублёва с днём рождения, опубликовав совместные фото с Андреем в юности

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев поздравил российского теннисиста Андрея Рублёва с 24-летием, опубликовав в «Инстаграме» совместные фотографии с россиянином в юности.

«Как всё начиналось и к чему пришло. С днём рождения, мой брат», — подписал фотографии Зверев.

Фото: https://instagram.com/alexzverev123?utm_medium=copy_link

Ранее теннисисты признавались, что являются близкими друзьями с детства.

Фото: https://instagram.com/alexzverev123?utm_medium=copy_link

Рублёв является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, победителем 10 турниров ATP, обладателем Кубка ATP в составе сборной России, а также финалистом Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года.

24-летний Зверев – олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, финалист US Open – 2020, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии – 2020 и «Ролан Гаррос» – 2021, победитель 17 турниров на уровне ATP.