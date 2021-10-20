Аслан Карацев и Ричард Музаев не смогли выйти в 1/4 Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Ричард Музаев не сумели выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва) в парном разряде.
В стартовом раунде Карацев и Музаев (WC) в двух сетах проиграли голландско-финскому дуэту Матве Мидделкоп/Харри Хелиоваара со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Россияне 3 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 4. На счету Мидделкопа и Хелиоваара — 2 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
За выход в полуфинал турнира Мидделкоп и Хелиоваара поспорят с другим российским дуэтом Карен Хачанов/Андрей Рублёв.
Отметим, что ни Карацев, ни Рублёв, ни Хачанов ещё не играли в одиночной сетке Кубка Кремля — теннисисты получили высокие номера посева и стартуют со второго раунда.
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