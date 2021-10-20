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Стало известно, когда чемпион US Open Даниил Медведев встретится с болельщиками в Москве

Стало известно, когда чемпион US Open Даниил Медведев встретится с болельщиками в Москве
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Стало известно, когда вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проведёт встречу с болельщиками в Москве.

«В четверг, 21 октября, в 16:00 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдёт автограф-сессия второй ракетки мира, победителя US Open — 2021 Даниила Медведева», — сообщила пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».

Ранее первая ракетка России Медведев снялся с Кубка Кремля. «Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году почувствовал, что физически не готов выступать на 100%», — объяснил своё решение Медведев.

На прошедшем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Медведев потерпел обидное поражение от болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 4:6, 3:6, хотя вёл по ходу матча 6:4, 4:1.

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