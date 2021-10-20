Тренер Хьюитта заявил, что Джокович всё равно приедет в Австралию, чтобы выиграть 21 ТБШ

Австралиец Роджер Рашид, бывший тренер двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, высказался о возможном отказе первой ракетки мира серба Новака Джоковича от участия в Australian Open – 2022. Рашид также является экс-тренером француза Гаэля Монфиса и болгарина Григора Димитрова.
Ранее стало известно, что правительство Австралии пустит на территорию страны только вакцинированных игроков. Джокович же отказывается подтверждать или опровергать информацию о том, сделал ли он прививку от коронавируса.
«Думаю, он будет здесь в январе. Джокович хочет побить сами знаете какой рекорд. Будет здорово, если он сделает это именно в Австралии, поскольку это войдёт в историю мирового спорта», — приводит слова Рашида Tennis Head.
Отметим, что Открытый чемпионат Австралии – самый успешный турнир «Большого шлема» для Джоковича, серб выигрывал его 9 раз.
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