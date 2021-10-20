20-летний Бруксби разгромил четвертьфиналиста US Open ван де Зандсхулпа в Антверпене

20-летний американский теннисист Дженсон Бруксби пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который продлится до 24 октября.

В матче второго круга Бруксби одержал разгромную победу над четвертьфиналистом US Open – 2021 Ботиком ван де Зандсхулпом со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Бруксби 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ван де Зандсхулпа — 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.

За выход в полуфинал турнира в Антверпене Бруксби сразится с победителем встречи Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Кристьян Гарин (Чили).

Призовой фонд турнира в Бельгии составил € 508 600. Его действующим победителем является француз Уго Умбер.