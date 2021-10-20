Александрова и Сизикова вышли в четвертьфинал Кубка Кремля, обыграв первую пару турнира

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.

В матче первого круга турнира категории WTA-500 в парном разряде Александрова и Сизикова нанесли поражение первым сеяным, представительнице Чили Алекса Гуарачи и американке Дезире Кравчик со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут.

Александрова и Сизикова дважды подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов. Гуарачи и Кравчик не подали ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперниц.

За выход в полуфинал Кубка Кремля в парном разряде Александрова и Сизикова сыграют с соотечественницами Нателой Дзаламидзе и Камиллой Рахимовой.