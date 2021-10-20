Марин Чилич на русском поблагодарил болельщиков после выхода в 1/4 Кубка Кремля

41-я ракетка мира хорват Марин Чилич прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). В матче второго круга Чилич в двух сетах одолел представителя США Томми Пола со счётом 7:5,6:3.
Отметим, что Чилич является двукратным чемпионом Кубка Кремля (2014,2015 год).
«Это был совсем другой матч, по сравнению с первым кругом. Томми меня дважды брейканул в первом сете, хорошо, что мне удалось быстро ответить. Во втором он тоже мог сделать брейк, но я смог удержать свою подачу и победить», — передаёт слова Чилича корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Также Чилич ответил, откуда в Москве у него своя группа поддержки – это хорваты или местная публика?
«По-моему это местные московские болельщики, они меня здорово поддерживали весь матч. «Спасибо!» (по-русски сказал Чилич). Надеюсь, вы меня поддержите в четвертьфинале», — сказал хорват.
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