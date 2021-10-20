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Надаль, Циципас, Зверев и другие описали Андрея Рублёва одним словом

Надаль, Циципас, Зверев и другие описали Андрея Рублёва одним словом
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В «инстаграме» Tennis TV появился ролик, где звёзды тура пытаются описать шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва одним словом. Видео выпущено в честь дня рождения Рублёва, которому сегодня, 20 октября, исполнилось 24 года.

В забавном перформансе приняли участие 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, третья ракетка мира грек Стефанос Циципас, четвёртый номер рейтинга немец Александр Зверев, канадцы Милош Раонич и Феликс Оже-Альяссим и болгарин Григор Димитров.

Надаль: «Интенсивность».
Зверев: «Сила».
Циципас: «Компактный».
Димитров: «Солдат».
Оже-Альяссим: «Сила, свирепый».
Раонич: «Свирепый».

Рублёв является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, победителем 10 турниров ATP, обладателем Кубка ATP в составе сборной России, а также финалистом Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года.

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