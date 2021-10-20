Хачанов в трёх сетах обыграл Дакворта и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва), который завершится 24 октября.
В матче второго круга третий сеяный Хачанов обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Хачанов 17 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Дакворта — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 1.
За право выйти в полуфинал Кубка Кремля Хачанов сразится с другим австралийцем Джоном Миллманом.
Действующим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.
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