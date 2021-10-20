«Почувствовал себя Иснером». Хачанов — о 17 эйсах в матче с Даквортом на Кубке Кремля

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). В матче второго круга третий сеяный Хачанов обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Хачанов записал на свой счёт 17 эйсов.

«100 процентов в зале подача важна. Я неожиданно почувствовал себя Иснером — вырос на 10 см. Стал лучше подавать, стал смелее входить в корт и это помогло. Сзади меня с разминки девочки кричали громче всех. Спасибо, что пришли. Матчи начались поздно, но вы меня поддерживали в такое непростое время. Рад вернуться в родной город. Для меня это турнир, на котором я заработал свои первые очки, выиграл титул. Всегда рад здесь играть. Спасибо ребята, увидимся!» — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.