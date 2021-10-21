Хачанов и Соболенко вышли в четвертьфинал Кубка Кремля. Лучшие фото

20 октября в Москве на кортах стадиона «Лужники» состоялись матчи Кубка Кремля.
31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва).
В матче второго круга третий сеяный Хачанов обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Хачанов 17 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Дакворта — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 1.
За право выйти в полуфинал Кубка Кремля Хачанов сразится с другим австралийцем Джоном Миллманом.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Айлу Томлянович (Австралия) во втором круге «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:1.
Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Соболенко 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Томлянович выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале Соболенко встретится с победителем пары Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Александрова (Россия).
Лучшие кадры с Кубка Кремля — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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