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Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу США Бернард Перу со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время россиянка сделала 5 подач навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету американки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
20 октября 2021, среда. 23:25 МСК
Бернарда Пера
100
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Анастасия Павлюченкова
16
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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