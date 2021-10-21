Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу США Бернард Перу со счётом 6:2, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время россиянка сделала 5 подач навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету американки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.
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