Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над американкой Бернард Перу в 1/8 финала турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.

«Во-первых, спасибо, всем кто остался. Мне была ценная ваша поддержка, особенно в конце. Сколько сейчас времени? 10 минут второго! (ведущий). Если честно, в конце уже и спать хочется. Очень поздно. С подачей всё в порядке, наверное, в конце стала торопиться, хотелось побыстрее закончить. Тут ещё покрытие специфическое. Но для первого матча я справилась на ура! Спасибо большое. Увидимся», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).