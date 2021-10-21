Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал Кубка Кремля
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над американкой Бернард Перу в 1/8 финала турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
«Во-первых, спасибо, всем кто остался. Мне была ценная ваша поддержка, особенно в конце. Сколько сейчас времени? 10 минут второго! (ведущий). Если честно, в конце уже и спать хочется. Очень поздно. С подачей всё в порядке, наверное, в конце стала торопиться, хотелось побыстрее закончить. Тут ещё покрытие специфическое. Но для первого матча я справилась на ура! Спасибо большое. Увидимся», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).
Новость по темеАнастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
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