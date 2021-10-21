Хачанов: моя главная цель — вернуться в топ-10, я считаю, у меня есть этот уровень

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля».
«Вчера говорили, что Дакворт неудобный, неприятный соперник. Он хорошо подаёт, как и многие австралийцы, что усложняет игру в зале на харде. Сегодня у него был лишь один брейк-пойнт в первом сете, и он его взял. После этого я начал действовать активнее и понял, что это работает. Собственно, дальше продолжал в том же духе. В этом матче было у меня было 17 эйсов? Счёт не веду. Но вроде в пяти сетах у меня лучший результат 32-35 эйсов, а в трёх сетах – около 20. Это хороший результат. Сегодня я почувствовал, что поймал ритм.
С моим будущим соперником на Кубке Кремля Джоном Миллманом мы играли ещё на челленджерах. В 2020 году мы встречались в Окленде, и я проиграл в трёх сетах. Он довольно ровный игрок, действует интенсивно. У него есть всё для успеха. Его главная особенность в том, что он всегда борется до конца. Так что матч будет сложным.
С рейтингом получился большой каламбур. На полтора года его заморозили, но сейчас вроде начали считать. Так что я на этом не зацикливаюсь. Моя главная цель – вернуться в топ-10. Я считаю, что у меня есть этот уровень, и я знаю, как туда дойти. А в остальном важно, что я здоров и мотивирован. У меня хорошая команда, которой я верю. Вторая часть сезона сложилась довольно успешно», – рассказал Хачанов на пресс-конференции.
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