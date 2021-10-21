Чилич — о выходе в четвертьфинал Кубка Кремля: важная победа, хоть мне и повезло
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41-я ракетка мира хорват Марин Чилич прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга Чилич в двух сетах одолел представителя США Томми Пола со счётом 7:5, 6:3.
«Томми играл хорошо на приёме, первый сет был очень сложный, игра была равная, всё решил один мяч. Во втором сете я просто использовал свой шанс, мне повезло сделать на один брейк больше. Это важная победа для меня, потому что Томми сейчас находится в отличной форме», — цитирует Чилича официальный сайт Кубка Кремля.
Следующим соперником хорвата станет победитель матча Филип Краинович (Сербия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания). Отметим, что Чилич является двукратным чемпионом Кубка Кремля (2014 и 2015 год).
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