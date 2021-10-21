Монфис: пауза в теннисе испортила всё. Мне понадобилось полтора года, чтобы вернуться
Поделиться
Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за пандемии коронавируса.
«Мне нравится ощущать энергетику стадиона и играть при зрителях — именно поэтому было так тяжело играть при пустых трибунах. Коронавирус сломал весь настрой, который у меня был перед паузой, и долгое время я не мог с этим справиться.
До приостановки тура я играл в свой лучший теннис и практически обновил свой лучший результат в рейтинге, но эта пауза испортила всё… Для того чтобы вернуть свою форму и настрой, мне понадобилось полтора года», — цитирует Монфиса Punto de Break.
После возобновления соревнований 35-летний француз не мог выиграть на протяжении восьми месяцев. За этот период он потерпел семь поражений.
Комментарии
- 21 октября 2021
-
10:50
-
10:14
-
09:47
-
09:36
-
09:20
-
09:11
-
08:40
-
06:08
-
01:35
-
01:25
- 20 октября 2021
-
23:20
-
23:10
-
22:39
-
21:44
-
21:31
-
21:15
-
19:54
-
19:21
-
19:12
-
18:59
-
18:05
-
18:00
-
17:25
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
15:06
-
14:31
-
13:20
-
12:48
-
12:14
-
11:19
-
11:18
-
11:08
Партнерский контент