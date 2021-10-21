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Монфис: пауза в теннисе испортила всё. Мне понадобилось полтора года, чтобы вернуться

Монфис: пауза в теннисе испортила всё. Мне понадобилось полтора года, чтобы вернуться
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Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за пандемии коронавируса.

«Мне нравится ощущать энергетику стадиона и играть при зрителях — именно поэтому было так тяжело играть при пустых трибунах. Коронавирус сломал весь настрой, который у меня был перед паузой, и долгое время я не мог с этим справиться.

До приостановки тура я играл в свой лучший теннис и практически обновил свой лучший результат в рейтинге, но эта пауза испортила всё… Для того чтобы вернуть свою форму и настрой, мне понадобилось полтора года», — цитирует Монфиса Punto de Break.

После возобновления соревнований 35-летний француз не мог выиграть на протяжении восьми месяцев. За этот период он потерпел семь поражений.

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