Монфис: пауза в теннисе испортила всё. Мне понадобилось полтора года, чтобы вернуться

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за пандемии коронавируса.



«Мне нравится ощущать энергетику стадиона и играть при зрителях — именно поэтому было так тяжело играть при пустых трибунах. Коронавирус сломал весь настрой, который у меня был перед паузой, и долгое время я не мог с этим справиться.



До приостановки тура я играл в свой лучший теннис и практически обновил свой лучший результат в рейтинге, но эта пауза испортила всё… Для того чтобы вернуть свою форму и настрой, мне понадобилось полтора года», — цитирует Монфиса Punto de Break.



После возобновления соревнований 35-летний француз не мог выиграть на протяжении восьми месяцев. За этот период он потерпел семь поражений.