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Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, где сыграет с Мугурусой

Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, где сыграет с Мугурусой
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт обыграла Андреа Петкович из Германии во втором круге «ВТБ Кубка Кремля». Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За весь матч Контавейт выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Петкович 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 4.

Следующий матч Контавейт проведёт с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой, которая ранее обыграла Терезу Мартинцову из Чехии.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
21 октября 2021, четверг. 11:10 МСК
Анетт Контавейт
20
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Андреа Петкович
79
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
Комментарии
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