Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, где сыграет с Мугурусой

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт обыграла Андреа Петкович из Германии во втором круге «ВТБ Кубка Кремля». Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За весь матч Контавейт выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Петкович 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 4.



Следующий матч Контавейт проведёт с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой, которая ранее обыграла Терезу Мартинцову из Чехии.



Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.