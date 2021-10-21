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Калинская не смогла завершить матч второго круга Кубка Кремля с Саккари

Калинская не смогла завершить матч второго круга Кубка Кремля с Саккари
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Российская теннисистка Анна Калинская была вынуждена сняться с матча второго круга «ВТБ Кубок Кремля», в котором её соперницей была седьмая ракетка мира Мария Саккари. Отказ россиянки случился при счёте 6:1, 1:0 в пользу представительницы Греции.

Матч продлился всего 37 минут. За это время Саккари выполнила три эйса, один раз ошиблась за подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх имевшихся. На счету Калинской одна подача навылет.

Следующей соперницей греческой теннисистки станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия) — Симона Халеп (Румыния).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
21 октября 2021, четверг. 12:40 МСК
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1  
2 		0  
         
Анна Калинская
125
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Комментарии
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