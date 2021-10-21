Калинская не смогла завершить матч второго круга Кубка Кремля с Саккари

Российская теннисистка Анна Калинская была вынуждена сняться с матча второго круга «ВТБ Кубок Кремля», в котором её соперницей была седьмая ракетка мира Мария Саккари. Отказ россиянки случился при счёте 6:1, 1:0 в пользу представительницы Греции.



Матч продлился всего 37 минут. За это время Саккари выполнила три эйса, один раз ошиблась за подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх имевшихся. На счету Калинской одна подача навылет.



Следующей соперницей греческой теннисистки станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия) — Симона Халеп (Румыния).



Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.