Калинская не смогла завершить матч второго круга Кубка Кремля с Саккари

Российская теннисистка Анна Калинская была вынуждена сняться с матча второго круга «ВТБ Кубок Кремля», в котором её соперницей была седьмая ракетка мира Мария Саккари. Отказ россиянки случился при счёте 6:1, 1:0 в пользу представительницы Греции.
Матч продлился всего 37 минут. За это время Саккари выполнила три эйса, один раз ошиблась за подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх имевшихся. На счету Калинской одна подача навылет.
Следующей соперницей греческой теннисистки станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия) — Симона Халеп (Румыния).
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.
- 21 октября 2021
-
13:21
-
12:55
-
12:48
-
12:23
-
11:58
-
11:43
-
11:01
-
10:50
-
10:14
-
09:47
-
09:36
-
09:20
-
09:11
-
08:40
-
06:08
-
01:35
-
01:25
- 20 октября 2021
-
23:20
-
23:10
-
22:39
-
21:44
-
21:31
-
21:15
-
19:54
-
19:21
-
19:12
-
18:59
-
18:05
-
18:00
-
17:25
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
15:06