Саккари: четыре гейма Калинская играла хорошо, а потом я почувствовала, что что-то не так

Седьмая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала снятие россиянки Анны Калинской с их матча второго круга соревнований «ВТБ Кубок Кремля». Калинская отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:2, 1:0 в пользу Саккари — теннисистки провели на корте всего 37 минут.

«Могу сказать, что первые четыре гейма она играла хорошо, а потом я почувствовала, что что-то в её игре не так. Надеюсь. у неё всё будет хорошо. Она молодой игрок и всё у неё впереди.



Мне здесь очень нравится. Обожаю Москву — это один из моих любимых городов. Город с большой историей, тут отличная архитектура. Я люблю сюда приезжать», — передаёт слова Саккари корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Следующей соперницей греческой теннисистки станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия) — Симона Халеп (Румыния).