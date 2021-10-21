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Саккари: четыре гейма Калинская играла хорошо, а потом я почувствовала, что что-то не так

Саккари: четыре гейма Калинская играла хорошо, а потом я почувствовала, что что-то не так
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Седьмая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала снятие россиянки Анны Калинской с их матча второго круга соревнований «ВТБ Кубок Кремля». Калинская отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:2, 1:0 в пользу Саккари — теннисистки провели на корте всего 37 минут.

«Могу сказать, что первые четыре гейма она играла хорошо, а потом я почувствовала, что что-то в её игре не так. Надеюсь. у неё всё будет хорошо. Она молодой игрок и всё у неё впереди.

Мне здесь очень нравится. Обожаю Москву — это один из моих любимых городов. Город с большой историей, тут отличная архитектура. Я люблю сюда приезжать», — передаёт слова Саккари корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Следующей соперницей греческой теннисистки станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия) — Симона Халеп (Румыния).

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
21 октября 2021, четверг. 12:40 МСК
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1  
2 		0  
         
Анна Калинская
125
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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