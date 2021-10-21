Контавейт — перед матчем с Мугурусой: это лучший сезон в моей карьере

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча «ВТБ Кубок Кремля», в котором её соперницей станет двукратная чемпионка ТБШ испанка Гарбинье Мугуруса.



«Мугуруса — классный игрок, поэтому будет сложно. Я показываю качественный теннис, так что чувствую себя уверенно. Мне нужно будет показать свой максимум, чтобы победить.



Концовка сезона — лучшая в моей карьере. В этом году я взяла два титула — такого никогда прежде не бывало, так что да, это мой лучший сезон. Мне удаётся получать удовольствие и это радует меня больше всего», — заявила Контавейт на пресс-конференции после победы над Андреа Петкович.



Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.