Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев прокомментировал то, что не стал первой ракеткой мира

Даниил Медведев прокомментировал то, что не стал первой ракеткой мира
Комментарии

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что у него не осталось реальных шансов побороться за первое место в рейтинге ATP в 2021 году. Медведев потерял реальные шансы после поражения от Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Не очень расстроен, что не стал первой ракеткой мира. Но это всегда остаётся целью. Надеюсь, это получится. Понятно, что Новак (Джокович. — Прим. «Чемпионата») что-то пропустил, но он выиграл три «Больших шлема». Честно, если он останется первым. Логично, что он набрал больше всех очков. Если каким-то образом получится стать первым в этом году, буду рад. Но Новак заслужил быть первым.

Моя главная цель — работать и показывать лучший теннис на каждом турнире. Есть турниры, которые важнее других, — «Большие шлемы». Хочу выиграть их как можно больше, быть первой ракеткой мира, быть в топе как можно дольше. Но ты не можешь выигрывать каждый турнир. Это невозможно. Главная цель — выигрывать как можно больше и постоянно совершенствоваться», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021