Даниил Медведев прокомментировал то, что не стал первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что у него не осталось реальных шансов побороться за первое место в рейтинге ATP в 2021 году. Медведев потерял реальные шансы после поражения от Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
«Не очень расстроен, что не стал первой ракеткой мира. Но это всегда остаётся целью. Надеюсь, это получится. Понятно, что Новак (Джокович. — Прим. «Чемпионата») что-то пропустил, но он выиграл три «Больших шлема». Честно, если он останется первым. Логично, что он набрал больше всех очков. Если каким-то образом получится стать первым в этом году, буду рад. Но Новак заслужил быть первым.
Моя главная цель — работать и показывать лучший теннис на каждом турнире. Есть турниры, которые важнее других, — «Большие шлемы». Хочу выиграть их как можно больше, быть первой ракеткой мира, быть в топе как можно дольше. Но ты не можешь выигрывать каждый турнир. Это невозможно. Главная цель — выигрывать как можно больше и постоянно совершенствоваться», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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