Даниил Медведев рассказал, почему скрывает свой статус вакцинации

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему не хочет, чтобы все знали его статус вакцинации. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды вакцинированных теннисистов.

«В какой-то момент я понял, что теннис — это тяжёлый вид спорта, ты играешь один на один. Поэтому я оставляю свои медицинские показатели втайне, чтобы не давать преимущества сопернику. Поэтому я не говорю, вакцинирован или нет.

Правила Австралии понятны: если ты не вакцинирован, то играть ты не будешь, либо нужно будет сидеть две недели на карантине. Я хочу сыграть в Австралии, это ясно. Поэтому все увидят в Австралии, кто вакцинирован, а кто нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.