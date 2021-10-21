Даниил Медведев рассказал, почему скрывает свой статус вакцинации
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему не хочет, чтобы все знали его статус вакцинации. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды вакцинированных теннисистов.
«В какой-то момент я понял, что теннис — это тяжёлый вид спорта, ты играешь один на один. Поэтому я оставляю свои медицинские показатели втайне, чтобы не давать преимущества сопернику. Поэтому я не говорю, вакцинирован или нет.
Правила Австралии понятны: если ты не вакцинирован, то играть ты не будешь, либо нужно будет сидеть две недели на карантине. Я хочу сыграть в Австралии, это ясно. Поэтому все увидят в Австралии, кто вакцинирован, а кто нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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