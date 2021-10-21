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Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал Кубка Кремля, проиграв Маннарино

Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал Кубка Кремля, проиграв Маннарино
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Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В матче второго круга соревнований первый сеяный Рублёв потерпел поражение от француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Рублёв десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Маннарино подал девять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта.

Напомним, что предыдущий раз Рублёв встречался с Маннарино в финале Кубка Кремля — 2019, который выиграл.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Маннарино на Кубке Кремля.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Маннарино сыграет с лаки-лузером из Литвы Ричардасом Беранкисом.

Кубок Кремля (м). 2-й круг
21 октября 2021, четверг. 14:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 4 3
5 		7 7 6
         
Адриан Маннарино
51
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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