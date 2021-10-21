Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал Кубка Кремля, проиграв Маннарино
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В матче второго круга соревнований первый сеяный Рублёв потерпел поражение от француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
Рублёв десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Маннарино подал девять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта.
Напомним, что предыдущий раз Рублёв встречался с Маннарино в финале Кубка Кремля — 2019, который выиграл.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Маннарино на Кубке Кремля.
За выход в полуфинал Кубка Кремля Маннарино сыграет с лаки-лузером из Литвы Ричардасом Беранкисом.
Комментарии
- 21 октября 2021
-
17:39
-
17:22
-
15:05
-
14:58
-
14:48
-
14:47
-
14:45
-
14:21
-
13:27
-
13:21
-
12:55
-
12:48
-
12:23
-
11:58
-
11:43
-
11:01
-
10:50
-
10:14
-
09:47
-
09:36
-
09:20
-
09:11
-
08:40
-
06:08
-
01:35
-
01:25
- 20 октября 2021
-
23:20
-
23:10
-
22:39
-
21:44
-
21:31
-
21:15
-
19:54
-
19:21
-
19:12
Партнерский контент