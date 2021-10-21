Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал Кубка Кремля, проиграв Маннарино

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В матче второго круга соревнований первый сеяный Рублёв потерпел поражение от француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Рублёв десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Маннарино подал девять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта.

Напомним, что предыдущий раз Рублёв встречался с Маннарино в финале Кубка Кремля — 2019, который выиграл.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Маннарино на Кубке Кремля.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Маннарино сыграет с лаки-лузером из Литвы Ричардасом Беранкисом.