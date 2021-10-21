Маннарино прокомментировал победу над Рублёвым на Кубке Кремля

Француз Адриан Маннарино прокомментировал победу над действующим победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля» первым сеяным россиянином Андреем Рублёвым и выход в четвертьфинал соревнований.

«Трудно сказать, что изменилось за 2 года с момента финала Кубка Кремля – 2019. За эти два года Андрей сильно прибавил, добился потрясающего прогресса, но теннис такой вид спорта, что может произойти всё что угодно.

Понятно, что публика поддерживала Рублёва, но здесь приятно играть, публика тут справедливая. Главное — хорошо играть на стадионе, где есть зрители, которые нас поддерживают», — передаёт слова Маннарино корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Напомним, что предыдущий раз Рублёв встречался с Маннарино в финале Кубка Кремля — 2019, который выиграл.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Маннарино сыграет с лаки-лузером из Литвы Ричардасом Беранкисом.