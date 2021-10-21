Контавейт: Турсунов не говорит со мной по-русски. Нужно практиковаться, а не с кем!

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт после выхода в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» рассказала о тренировках с Дмитрием Турсуновым, вошедшим в её тренерский штаб.

«Мы начали тренироваться в Цинциннати — пару месяцев назад. Это классное добавление в команду. Он даёт мне свежий взгляд на игру и много позитива.

Использует ли Турсунов в тренировках чувство юмора, как с Соболенко? Не знаю, я не следила за ним, когда он тренировал Арину. У Дмитрия классное чувство юмора, и это хорошо. Помогает не напрягаться.

Какие тактические изменения он внёс в мою игру? Трудно говорить об этом. Мы тренировались только на турнирах. Работали очень много, но ещё не работали вне соревнований. Всё время уходит на подготовку к матчам. Он дал мне много позитивных эмоций, но сложно говорить о тактическом прогрессе, потому что всё время уходит на подготовку к турнирам.

Говорите, теперь могу подтянуть русский? Он не говорит со мной по-русски. Мне нужна практика, потому что я давно учила язык — ещё в школе. Даша Касаткина не говорит со мной по-русски, тренер отказывается! Что такое! Я стесняюсь говорить: боюсь наделать ошибок. Мне нужно практиковаться в русском, нужно говорить больше, а не с кем!» — приводит слова Контавейт пресс-служба Кубка Кремля.