Аслан Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В матче второго круга соревнований второй сеяный Карацев нанёс поражение представителю Беларуси Егору Герасимову, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Карацев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Герасимов подал шесть эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 3-0 в пользу россиянина.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Карацев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.