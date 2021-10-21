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Аслан Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Аслан Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В матче второго круга соревнований второй сеяный Карацев нанёс поражение представителю Беларуси Егору Герасимову, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Карацев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Герасимов подал шесть эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 3-0 в пользу россиянина.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Карацев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.

Кубок Кремля (м). 2-й круг
21 октября 2021, четверг. 17:25 МСК
Егор Герасимов
109
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Аслан Карацев
22
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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