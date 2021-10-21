Аслан Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В матче второго круга соревнований второй сеяный Карацев нанёс поражение представителю Беларуси Егору Герасимову, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Карацев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Герасимов подал шесть эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.
Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 3-0 в пользу россиянина.
За выход в полуфинал Кубка Кремля Карацев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.
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