Хачанов и Рублёв не смогли выйти в полуфинал Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве, в парном разряде. В четвертьфинальном матче Хачанов и Рублёв на чемпионском тай-брейке проиграли финну Харри Хелиовааре и представителю Нидерландов Матве Мидделкопу со счётом 4:6, 6:2, 7:10. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Хачанов и Рублёв пять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и взяли три подачи соперников. Хелиоваара и Мидделкоп подали два эйса, трижды ошиблись на подаче и реализовали два брейк-пойнта.

Соперники Хелиоваары и Мидделкопа по полуфиналу определятся позднее.

Таким образом, в сетке мужского парного разряда российских теннисистов не осталось. В одиночном разряде в четвертьфинал вышли Карен Хачанов и Аслан Карацев.