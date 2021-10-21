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Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Кубка Кремля, уступив Халеп

Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Кубка Кремля, уступив Халеп
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В матче второго круга соревнований Кудерметова уступила восьмой сеяной румынке Симоне Халеп со счётом 1:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Кудерметова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Халеп не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Халеп во второй раз в карьере и в 2021 году обыграла Кудерметову в официальном матче.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Халеп сыграет с третьей сеяной — представительницей Греции Марией Саккари. Отметим, что пока в Москве Халеп обыгрывала только россиянок – Анастасию Потапову и Кудерметову.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
21 октября 2021, четверг. 19:05 МСК
Вероника Кудерметова
32
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4  
6 		7 7  
         
Симона Халеп
19
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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