Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Кубка Кремля, уступив Халеп

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В матче второго круга соревнований Кудерметова уступила восьмой сеяной румынке Симоне Халеп со счётом 1:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Кудерметова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Халеп не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Халеп во второй раз в карьере и в 2021 году обыграла Кудерметову в официальном матче.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Халеп сыграет с третьей сеяной — представительницей Греции Марией Саккари. Отметим, что пока в Москве Халеп обыгрывала только россиянок – Анастасию Потапову и Кудерметову.