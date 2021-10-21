Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Кубка Кремля, уступив Халеп

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В матче второго круга соревнований Кудерметова уступила восьмой сеяной румынке Симоне Халеп со счётом 1:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Кудерметова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Халеп не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
Халеп во второй раз в карьере и в 2021 году обыграла Кудерметову в официальном матче.
За выход в полуфинал Кубка Кремля Халеп сыграет с третьей сеяной — представительницей Греции Марией Саккари. Отметим, что пока в Москве Халеп обыгрывала только россиянок – Анастасию Потапову и Кудерметову.
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