Медведев позировал и раздавал автографы, Карацев вышел в четвертьфинал. Лучшие фото

21 октября в Москве на кортах стадиона «Лужники» состоялись матчи Кубка Кремля.

Российская теннисистка Анна Калинская была вынуждена сняться с матча второго круга ВТБ Кубок Кремля, в котором её соперницей была седьмая ракетка мира Мария Саккари. Отказ россиянки произошёл при счёте 6:2, 1:0 в пользу представительницы Греции — теннисистки провели на корте всего 37 минут.

Седьмая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала снятие россиянки Анны Калинской.



«Могу сказать, что в первых четырёх геймах она играла хорошо, а потом я почувствовала, что что-то в её игре не так. Надеюсь. у неё всё будет хорошо. Она молодой игрок, у неё всё впереди. Мне здесь очень нравится. Обожаю Москву — это один из моих любимых городов. Город с большой историей, тут отличная архитектура. Я люблю сюда приезжать».



Следующей соперницей греческой теннисистки станет румынка Симона Халеп.

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга соревнований посеянный вторым Карацев нанёс поражение представителю Беларуси Егору Герасимову со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.



За выход в полуфинал Кубка Кремля Карацев сразится с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.

Лучшие кадры с Кубка Кремля — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.