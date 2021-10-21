Аслан Карацев рассказал о своих целях на остаток сезона-2021

28-летний российский теннисист Аслан Карацев рассказал, что помогло ему добиться успеха в 2021 году.

«Я думаю, это долгий труд. После травмы я начал работать с другим тренером, на протяжении трех лет была проделана тяжёлая работа, и всё «выстрелило» в этом году. Ты никогда не знаешь, когда придёт успех. И вот он пришёл в этом сезоне — довольно громкий.

Теннис достойного уровня у меня был всегда — это больше психологический момент. Я начал больше верить в себя и в ту работу, которую я делаю. Это большие психология.

Цели на остаток сезона? Для начала — войти в топ-20, а потом и попробовать попасть на Итоговый турнир ATP в Туринe», — приводит слова Карацева пресс-служба Кубка Кремля.



За выход в полуфинал ВТБ Кубка Кремля Карацев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.