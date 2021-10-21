Симон: Карацев будет фаворитом в четвертьфинале Кубка Кремля

Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал победу над американцем Маккензи Макдональдом со счётом 6:3, 6:2 и выход в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля».

За выход в полуфинал Симон сыграет со вторым сеяным — россиянином Асланом Карацевым.

«Трудная победа, но очень ценная для меня. Впервые в сезоне мне удалось выиграть два матча подряд, я очень рад, что смог выйти в четвертьфинал. При счёте 5:2 я взял челлендж, потому что даже не увидел, а почувствовал, что попал. Я был уверен в этом и оказался прав.



Как буду готовится к следующему матчу с Карацевым? Во-первых, я очень рад, что сегодня победил и что выиграл матч первого круга, он был очень затяжным. Я тренировался с Асланом давно в Галле, и с тех пор он добился большого прогресса. Он будет фаворитом в матче. Посмотрим, как всё сложится», — передаёт слова Симона корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.