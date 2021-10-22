Даниил Медведев объяснил, почему не живёт в России

Победитель Открытого чемпионата США, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему живёт в Монако, тренируется во Франции и до окончания карьеры не собирается возвращаться в Россию.
«Все знают, что я живу в Монако, тренируюсь во Франции, у меня вся команда – французы. Но я всегда говорил, что это ради построения карьеры. Всю карьеру я буду жить там. На это есть две причины: транспорт и климат. В декабре в Москве тренироваться на улице невозможно, а во Франции я тренируюсь на открытом воздухе круглый год. Но после карьеры я, скорее всего, буду жить в России», — сказал Медведев на пресс-конференции в Москве.
Медведев отказался от участия в турнире ВТБ «Кубок Кремля», но приехал в Москву, чтобы пообщаться с журналистами и болельщиками.
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