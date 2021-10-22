Даниил Медведев рассказал, планирует ли участвовать в Кубке Дэвиса

Победитель Открытого чемпионата США, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что планирует участвовать в Кубке Дэвиса.
«Да. Я собираюсь играть Кубок Дэвиса, мы все с ребятами хотим его выиграть. У нас уже получилось в этом году взять в Австралии ATP Cup. Мы вместе начинали с ребятами ещё с детства, поэтому хотим добавить в нашу коллекцию и Кубок Дэвиса. Очень уважаю этот турнир. Но мы единственный вид спорта, который играет 11 месяцев в году. Нам надо будет делать выбор – или ты хочешь отдохнуть после Кубка Дэвиса на пляже, либо нормально готовиться к Австралии. Не знаю, как будет решаться эта проблема. ATP этот вопрос должна скорректировать. Новак давно об этом говорит. Но мы очень хотим победить, у России самая сильная команда в мире», – сказал Медведев на пресс-конференции в Москве.
Медведев отказался от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля», но приехал в Москву, чтобы пообщаться с журналистами и болельщиками.
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