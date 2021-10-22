Даниил Медведев — о коронавирусе: были странные нервные срывы. Я прямо не мог остановиться

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как перенесённый коронавирус повлиял на его выступления в сезоне-2021. Медведев перенёс инфекцию перед началом грунтового сезона.

«У меня пока не получилось полюбить грунт. Но в этом году на «Ролан Гаррос» что-то начало получаться, я проиграл только Циципасу, который на грунте показывал отличные результаты, дошёл до финала и вёл 2:0 по сетам у Новака.

Каждый раз, когда начинается грунтовый сезон, мы стараемся с тренером улучшить игру. Но коронавирус пока неизведан в плане симптомов после болезни. Я себя странно чувствовал в плане нервных срывов, я прямо не мог остановиться. Хотя именно на «Ролан Гаррос» я почувствовал себя свежим. Хочу выиграть все турниры, но на грунте это будет сложнее», — рассказал Медведев на пресс-конференции.

