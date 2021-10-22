Даниил Медведев — о коронавирусе: были странные нервные срывы. Я прямо не мог остановиться

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как перенесённый коронавирус повлиял на его выступления в сезоне-2021. Медведев перенёс инфекцию перед началом грунтового сезона.
«У меня пока не получилось полюбить грунт. Но в этом году на «Ролан Гаррос» что-то начало получаться, я проиграл только Циципасу, который на грунте показывал отличные результаты, дошёл до финала и вёл 2:0 по сетам у Новака.
Каждый раз, когда начинается грунтовый сезон, мы стараемся с тренером улучшить игру. Но коронавирус пока неизведан в плане симптомов после болезни. Я себя странно чувствовал в плане нервных срывов, я прямо не мог остановиться. Хотя именно на «Ролан Гаррос» я почувствовал себя свежим. Хочу выиграть все турниры, но на грунте это будет сложнее», — рассказал Медведев на пресс-конференции.
- 22 октября 2021
-
09:08
-
09:06
-
08:59
-
08:53
-
08:52
-
08:42
-
00:54
-
00:44
- 21 октября 2021
-
23:34
-
23:21
-
23:13
-
22:12
-
22:00
-
21:48
-
21:08
-
20:59
-
20:23
-
19:25
-
19:02
-
18:56
-
18:32
-
17:39
-
17:22
-
15:05
-
14:58
-
14:48
-
14:47
-
14:45
-
14:21
-
13:27
-
13:21
-
12:55
-
12:48
-
12:23
-
11:58