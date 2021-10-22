Рафаэль Надаль до слёз растрогал 90-летнего болельщика, записав видеопоздравление

В «Твиттере» появилось видео, в котором показано, как бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль до слёз растрогал 90-летнего болельщика, записав для него специальный видеоролик по случаю его дня рождения.
«Бесконечно благодарна Рафаэлю Надалю и всем, кто помог сделать его 90-летие незабываемым. Надеюсь, вы с пониманием отнесётесь к тому, что я оставлю видео приватным. Я показываю вам его реакцию», — отмечается в сообщении родственницы 90-летнего болельщика.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Pilar Leon.
Рафаэль Надаль за карьеру одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (делит рекорд среди мужчин по этому показателю с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем), в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции (рекорд по победам на одном турнире «Большого шлема» в одном разряде).
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