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Шварцман — после победы над Марреем: с каждой неделей Энди прибавляет всё сильнее

Шварцман — после победы над Марреем: с каждой неделей Энди прибавляет всё сильнее
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал свою победу над британцем Энди Марреем в матче второго круга соревнований в Антверпене (Бельгия) — 6:4, 7:6 (8:6).

«Было приятно сыграть с Энди. Раньше мы на корте не пересекались, но сейчас я вижу, что он с каждой неделей становится всё лучше — прибавляет в передвижении и игре в целом. Очень уважаю Маррея, ведь он был одним из тех, за кем я наблюдал, начиная играть в теннис. Он, Федерер, Надаль, Джокович — все эти ребята», — цитирует Шварцмана официальный сайт АТР.

Следующим соперником Диего на соревнованиях в Антверпене станет американец Брэндон Накашима.

Призовой фонд турнира в Антверпене составляет € 508 600. Действующим победителем является француз Уго Умбер.

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