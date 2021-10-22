Азаренко, Бенчич и другие теннисистки поучаствовали в испытании на ловкость от WTA

Официальный YouTube-канал WTA опубликовал видеоролик, на котором ряд ведущих теннисисток приняли участие в своеобразном челлендже от Ассоциации. Девушки посоревновались в ловкости.



В испытании приняли участие Виктория Азаренко (Беларусь), Ига Свёнтек (Польша), Белинда Бенчич (Швейцария), Мэдисон Кис (США), Дженнифер Брэйди (США) и Слоан Стивенс (США).

Видео доступно на YouTube-канале WTA.

Победительницей оказалась Сивенс, которой хоть и потребовалось на задание наибольшее количество времени, сумела пройти его идеально.

Ранее в «Твиттере» появилось видео, в котором показано, как бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль до слёз растрогал 90-летнего болельщика, записав для него специальный видеоролик по случаю его дня рождения.