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Анастасия Павлюченкова проиграла в четвертьфинальном матче Кубка Кремля

Анастасия Павлюченкова проиграла в четвертьфинальном матче Кубка Кремля
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела выйти в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В матче 1/4 финала круга соревнований она уступила чешке Маркете Вондоушовой со счётом 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Павлюченкова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Вондроушова выполнила три эйса, три раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

За выход в финал Кубка Кремля Маркета поспорит с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
22 октября 2021, пятница. 11:10 МСК
Маркета Вондроушова
35
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Анастасия Павлюченкова
16
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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