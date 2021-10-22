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Лоренцо Сонего предположил, почему Новак Джокович не смог собрать календарный «Шлем»

Лоренцо Сонего предположил, почему Новак Джокович не смог собрать календарный «Шлем»
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего объяснил, почему, по его мнению, первая ракетка мира Новак Джокович не смог собрать календарный «Большой шлем» в 2021 году, то есть выиграть все четыре ТБШ. В текущем сезоне Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а в финале US Open проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

По словам Сонего, давление было настолько велико, что с ним не справился даже такой сильный теннисист, как Джокович.

«Ноле показал, что все мы люди. С давлением справляться очень сложно. Если никому не удалось это сделать за 50 лет, значит, это и есть причина. В любом случае выиграть три ТБШ и добраться до финала на четвёртом — такого могут добиться только феноменальные люди», — приводит слова Сонего Tennis Head.

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