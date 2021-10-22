Лоренцо Сонего предположил, почему Новак Джокович не смог собрать календарный «Шлем»

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего объяснил, почему, по его мнению, первая ракетка мира Новак Джокович не смог собрать календарный «Большой шлем» в 2021 году, то есть выиграть все четыре ТБШ. В текущем сезоне Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а в финале US Open проиграл россиянину Даниилу Медведеву.
По словам Сонего, давление было настолько велико, что с ним не справился даже такой сильный теннисист, как Джокович.
«Ноле показал, что все мы люди. С давлением справляться очень сложно. Если никому не удалось это сделать за 50 лет, значит, это и есть причина. В любом случае выиграть три ТБШ и добраться до финала на четвёртом — такого могут добиться только феноменальные люди», — приводит слова Сонего Tennis Head.
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