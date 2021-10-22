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Александрова обыграла первую сеяную Соболенко и вышла в полуфинал Кубка Кремля

Александрова обыграла первую сеяную Соболенко и вышла в полуфинал Кубка Кремля
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Арину Соболенко из Беларуси в четвертьфинальном матче «ВТБ Кубка Кремля» — 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За весь матч Александрова выполнила 2 подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету первой ракетки соревнований 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Следующий матч Александрова проведёт с победительницей встречи Мария Саккари (Греция) — Симона Халеп (Румыния).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
22 октября 2021, пятница. 12:45 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
37
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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