Александрова обыграла первую сеяную Соболенко и вышла в полуфинал Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Арину Соболенко из Беларуси в четвертьфинальном матче «ВТБ Кубка Кремля» — 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За весь матч Александрова выполнила 2 подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету первой ракетки соревнований 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



Следующий матч Александрова проведёт с победительницей встречи Мария Саккари (Греция) — Симона Халеп (Румыния).



Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.