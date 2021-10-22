Павлюченкова — о вылете с Кубка Кремля: просто не хватило сил, играла на последних

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свой вылет с турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче 1/4 финала уроженка Самары уступила чешке Маркете Вондроушовой — 4:6, 2:6.
«Просто не хватило сил. Играла на последних. Изначально очень длинный и тяжёлый сезон. Два раза за месяц летали в Америку. Сейчас нашла в себе силы, потому что дома хотелось играть максимально хорошо. Но, честно сказать, тяжело. Да, 4:1 вела, более свежей была, но затем как будто закончились силы. Все равно продолжала находить варианты, бороться и до последнего верила, что могу повернуть матч в свою сторону, но не получилось.
Покрытие сложное, расписание непростое. И так я не свежая, а ещё это добило конкретно. Было ощущение, что не хватило сил восстановиться. Что есть, то есть. Безусловно хотела сыграть лучше. Но к себе вопросов нет. Сделала всё, что могла.
Если бы поставили матч на вечер, то было бы лучше. В предыдущий день уснула в пять утра, потому что в два уехала с кортов и не могла никак уснуть. Спала три часа. Вчера тоже как-то тоже очень скомкано. И надо было в 7-8 уже быть на кортах. Поэтому не было свежести», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.
Напомним, в розыгрыше женской одиночной сетки Кубка Кремля осталась всего одна россиянка — Екатерина Александрова, которая сегодня обыграла первую сеяную Арину Соболенко.
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