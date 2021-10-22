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Павлюченкова назвала главную фаворитку Кубка Кремля после своего вылета

Павлюченкова назвала главную фаворитку Кубка Кремля после своего вылета
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выделила главного фаворита соревнований «ВТБ Кубка Кремля». Сама уроженка Самары соревнования покинула по итогам 1/4 финала.

«На кого бы поставила? Я бы посоветовала, вообще перестать всем ставить. Просто невыносимо, сколько треша мы получаем из-за этого. Мне кажется, что на этом корте Симона Халеп выглядит неплохо», — сказала россиянка на пресс-конференции после поражения от Маркеты Вондроушовой.

Напомним, в розыгрыше женской одиночной сетки Кубка Кремля осталась всего одна россиянка — Екатерина Александрова, которая сегодня обыграла первую сеяную Арину Соболенко. Именно с Халеп Александрова и может сыграть в полуфинале — для этого румынка должна обыграл представительницу Греции Марию Саккари.

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