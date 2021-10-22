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Контавейт за 49 минут разгромила Мугурусу и вышла в 1/2 финала Кубка Кремля

Контавейт за 49 минут разгромила Мугурусу и вышла в 1/2 финала Кубка Кремля
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт обыграла уверенно обыграла Гарбинье Мугурусу в матче 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля». Матч завершился со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 49 минут. За весь матч Контавейт выполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнта из 8. На счету Мугурусы 3 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 3.

Следующий матч Контавейт проведёт с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая ранее оказались сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
22 октября 2021, пятница. 15:10 МСК
Анетт Контавейт
20
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Гарбинье Мугуруса
5
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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