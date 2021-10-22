Контавейт за 49 минут разгромила Мугурусу и вышла в 1/2 финала Кубка Кремля

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт обыграла уверенно обыграла Гарбинье Мугурусу в матче 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля». Матч завершился со счётом 6:1, 6:1.
Продолжительность встречи составила 49 минут. За весь матч Контавейт выполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнта из 8. На счету Мугурусы 3 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 3.
Следующий матч Контавейт проведёт с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая ранее оказались сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.
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